Помогите решить задачу: велосипедист проехал расстояние 32 километра за 2 часа Сколько времени ему потребуется чтобы при той же скорости проехать расстояние 80 километров
Помогите решить задачу: велосипедист проехал расстояние 32 километра за 2 часа Сколько времени ему потребуется чтобы при той же скорости проехать расстояние 80 километров
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Сначала мы должны найти скорость велосипедиста (то есть сколько км он проедет за 1час). Для этого надо расстояние поделить на время. 32/2=16км/ч скорость велосипедиста Чтобы найти время, надо расстояние поделить на скорость. 80/16=5часов Ответ: за 5часов он проедет 80км