Помогите решить задачу: велосипедист проехал расстояние 32 километра за 2 часа Сколько времени ему потребуется чтобы при той же скорости проехать расстояние 80 километров

Сначала мы должны найти скорость велосипедиста (то есть сколько км он проедет за 1час). Для этого надо расстояние поделить на время. 32/2=16км/ч скорость велосипедиста Чтобы найти время, надо расстояние поделить на скорость. 80/16=5часов Ответ: за 5часов он проедет 80км