помогите решить задачу: За час через верхний кран в бассейн вливается 25 вёдер воды , а через нижний кран вытекает 30 вёдер воды. В бассейне первонача льно было 50 вёдер воды . За какое время бассейн опустеет , если б...

помогите решить задачу: За час через верхний кран в бассейн вливается 25 вёдер воды , а через нижний кран вытекает 30 вёдер воды. В бассейне первонача льно было 50 вёдер воды . За какое время бассейн опустеет , если будут открыты оба крана?