помогите решить задачу: За час через верхний кран в бассейн вливается 25 вёдер воды , а через нижний кран вытекает 30 вёдер воды. В бассейне первонача льно было 50 вёдер воды . За какое время бассейн опустеет , если б...
помогите решить задачу: За час через верхний кран в бассейн вливается 25 вёдер воды , а через нижний кран вытекает 30 вёдер воды. В бассейне первонача льно было 50 вёдер воды . За какое время бассейн опустеет , если будут открыты оба крана?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
25-30=-5 ведер в час => 50/5=10 => Через 10 часов опустеет бассейн