помогите решить задачу.Перед началом футбольного матча продавец продал одну вторую пирожков,а в перерыве - еще 15 штук. После этого у него осталось дв е седьмых от того количества пирожков ,которые он принес для прода...
помогите решить задачу.Перед началом футбольного матча продавец продал одну вторую пирожков,а в перерыве - еще 15 штук. После этого у него осталось дв е седьмых от того количества пирожков ,которые он принес для продажи .Сколько было пирожков у него в начале? Прошу приписать решение.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
2/7=4/141=14/1414/14*1/2=7/14 частей составляет половина пирожковпосле того, как осталась половина пирожков, он продал еще 15 штук, и осталось 2/7 или 4/14, т.е. 7/14-4/14=3/14 частей он продал после перерыва, а это 15 штук, значит,15:3=5 пирожков - это 1/145*14=70 пирожков было сначала