помогите решить задачу.Перед началом футбольного матча продавец продал одну вторую пирожков,а в перерыве - еще 15 штук. После этого у него осталось дв е седьмых от того количества пирожков ,которые он принес для прода...

помогите решить задачу.Перед началом футбольного матча продавец продал одну вторую пирожков,а в перерыве - еще 15 штук. После этого у него осталось дв е седьмых от того количества пирожков ,которые он принес для продажи .Сколько было пирожков у него в начале? Прошу приписать решение.