Помогите решить задачу,пожалуйста. В треугольнике abc угол c равен 90 градусов. CH-высота, BC=8. sin A=1/4. Найдите AH.

Так как синус А= 1/4, значит отношение СВ/АВ=1/4, отсюда следует, что АВ=32. Находим АС по теореме пифагора, АС=8*корень(15) Рассмотрим треугольник ВСН. Найдем синус В, он равен 8*корень(15)/32 Так как синус В=СН/ВС, то отсюда следует, что СН=2*корень(15). Рассмотрим треугольник АСН, в нем известны АС и СН, найдем АН по теореме пифагора, АН=30. Вроде так