Помогите решить задачу)С 15 одинаковых теплиц собрали в прошлом году 450 тонн огурцов.Сколько тонн огурцов собрали с тех же теплиц в этом году,если ур ожай с каждой теплицы повысился на 5 ц

5 ц = 0,5 т 1) 450 : 15 = 30 (т) - огурцов было собрано в прошлом году с каждой теплицы; 2) 30 + 0,5 = 30,5 (т) - огурцов было собрано в этом году с каждой теплицы; 3) 30,5 * 15 = 457,5 (т) - огурцов было всего собрано в этом году. Ответ: 457,5 т