ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУУУУВелосипедист ехал 2 часа по лесной дороге и 1 час по шоссе, всего он проехал 40 км. Скорость его на шоссе была на 4 кмч боль ше, чем на лесной дроге. С какой скоростью велосипедист ехал по шос...
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУУУУВелосипедист ехал 2 часа по лесной дороге и 1 час по шоссе, всего он проехал 40 км. Скорость его на шоссе была на 4 кмч боль ше, чем на лесной дроге. С какой скоростью велосипедист ехал по шоссе и с какой по лесной дороге?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Составляем уравнение. Пусть х (км/ч) - скорость в лесу, тогда х+4 (км/ч) - скорость по шоссе. 2х+х+4=40 3х+4=40 3х=40-4 3х=36 Х=12 (км/ч) - скорость велосипедиста по лесной дороге Х+4=12+4=16 (км/ч) - скорость по шоссе. Ответ: 12 км/ч; 16 км/ч.