ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУУУУВелосипедист ехал 2 часа по лесной дороге и 1 час по шоссе, всего он проехал 40 км. Скорость его на шоссе была на 4 кмч боль ше, чем на лесной дроге. С какой скоростью велосипедист ехал по шос...

ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУУУУВелосипедист ехал 2 часа по лесной дороге и 1 час по шоссе, всего он проехал 40 км. Скорость его на шоссе была на 4 кмч боль ше, чем на лесной дроге. С какой скоростью велосипедист ехал по шоссе и с какой по лесной дороге?