Помогите решить задание и объясните пожалуйста, как 5 в 8-ой степени умножить на 3 в 19-ой степени

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Помогите решить задание и объясните пожалуйста, как 5 в 8-ой степени умножить на 3 в 19-ой степени
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5 в 8-ой степени= 390625,тоесть пятёрку умножили восемь раз саму на себя(5*5*5*5*5*5*5*5) 3 в 19-ой = 1162261467,тоесть тройку умножили девятнадцать раз саму на себя(3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3*3)
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