Помогите решить задания . на столе стоят три сосуда с одинаковой площадью дна . в сосуды налита вода до одного уровня .( 1-ый сосуд с расширенным верхом и заужен внизу , 2-ой прямоугольной формы , 3-ий с зауженным ве...

Помогите решить задания . на столе стоят три сосуда с одинаковой площадью дна . в сосуды налита вода до одного уровня .( 1-ый сосуд с расширенным верхом и заужен внизу , 2-ой прямоугольной формы , 3-ий с зауженным верхом и расширенным низом) 1 сравнить силы гидростатического давления 2 сравнить для каждого сосуда вес налитой в него воды с силой гидростатического давления 3 сравнить силу давления воды на дно среднего сосуда с весом налитой в него воды ( сосуд прямоугольной формы )

1) сила давление на дно определяется площадью дна S и высотой уровня жидкости h. F=PS, P=gh у нас эти параметры одинаковы, поэтому и сила одинакова 2) масса m налитой воды определяется объемом V этой воды. m=V в первом сосуде объем воды больше чем во втором, а во втором больше чем в третьем V1>V2>V3, поэтому m1>m2>m3 вес =mg m1g/F>m2g/F>m3g/F 3) Для прямоугольго сосуда V=Sh F/mg=Sgh/Vg=Sgh/Shg=1 сила давления воды на дно среднего сосуда равна весу налитой в него воды