Помогите решить Задуманное число было увеличено в 4 раза. Полученное значение произведения уменьшили на 128,результат умножили на 13 и получили число 52 я решила но не знаю как записать((((((

Разное

Помогите решить Задуманное число было увеличено в 4 раза. Полученное значение произведения уменьшили на 128,результат умножили на 13 и получили число 52 я решила но не знаю как записать((((((

Автор: Гость