Помогите решить Задуманное число было увеличено в 4 раза. Полученное значение произведения уменьшили на 128,результат умножили на 13 и получили число 52 я решила но не знаю как записать((((((

Разное
Помогите решить Задуманное число было увеличено в 4 раза. Полученное значение произведения уменьшили на 128,результат умножили на 13 и получили число 52 я решила но не знаю как записать((((((
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Задуманное число х (4х-128)*13=52 52х-1664=52 52х=1664+52 52х=1716 х=1716/52 х=33
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