Помогите решить. Заряженная частица прошедшая ускоряющую разность потенциалов U=7,2кВ, движется в однородном магнитном поле с индукцией В=15мТл по окружности радиуса R=1см. Оп ределить удельный заряд частицы и ее скор...
Помогите решить. Заряженная частица прошедшая ускоряющую разность потенциалов U=7,2кВ, движется в однородном магнитном поле с индукцией В=15мТл по окружности радиуса R=1см. Оп ределить удельный заряд частицы и ее скорость.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Q-заряд частицы, m-её масса, V-скорость qU=mV/2, q/m=V/2U mV/R=qB, q/m=V/RB, V=2U/RB= 9,6*10(м/с) q/m=6,4*10(Кл/кг)