Помогите решить.переставь одну спичку 6-4=8 нельзя трогать равенство

Помогите решить.переставь одну спичку 6-4=8 нельзя трогать равенство

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Это не реально, тут надо несколько спичек переставлять.
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