Помогите решить.Пожалуйста.Биссектрисы прямого и острого углов прямоугольного треугольника при пересечение образуют углы,один из которых равен 54 град уса.Найдите острые углы треугольника.
Помогите решить.Пожалуйста.Биссектрисы прямого и острого углов прямоугольного треугольника при пересечение образуют углы,один из которых равен 54 град уса.Найдите острые углы треугольника.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
54+45(половина прямого угла)=99 180-99=81(первый острый угол) 180-(90+81)=9(второй острый угол) Проверим 360-(54*2)=252 180-54=126 180-(126+45)=9 Ответ: 9 и 81