Помогите ришить задачу с действиями = длина цветника прямоугольной формы равна 20 метров а ширина 5 метров Его площадь состовляет десятую часть площади огорода Найди площадь огорода
Математика
Помогите ришить задачу с действиями = длина цветника прямоугольной формы равна 20 метров а ширина 5 метров Его площадь состовляет десятую часть площади огорода Найди площадь огорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000 метров в квадрате, не уверена, что правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Омогите пожалуйста!50 баллов даю. Образуйте от данных существительных мужского ро??а существительные женского рода суффиксальным способом.Подумайте...
Литература
Українська мова
Складіть і запишіть текст-інструкцію'' бережіть книжку'' використовуючи поданні с??ова.обгорнути,берегти,загинати,писати малювавати,підклеїти обгор...