Помогите ришить задачу с действиями = длина цветника прямоугольной формы равна 20 метров а ширина 5 метров Его площадь состовляет десятую часть площади огорода Найди площадь огорода

Математика
Помогите ришить задачу с действиями = длина цветника прямоугольной формы равна 20 метров а ширина 5 метров Его площадь состовляет десятую часть площади огорода Найди площадь огорода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000 метров в квадрате, не уверена, что правильно
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