Помогите ришить задачу с действиями = длина цветника прямоугольной формы равна 20 метров а ширина 5 метров Его площадь состовляет десятую часть площади огорода Найди площадь огорода

Математика

Помогите ришить задачу с действиями = длина цветника прямоугольной формы равна 20 метров а ширина 5 метров Его площадь состовляет десятую часть площади огорода Найди площадь огорода

Автор: Гость