Помогите рисунок нужен пж На плоскости проведены 3 луча AB AC AD чему может быть равен угол BAD если угол BAC=112 радиус угол CAD=75 радиус

Математика

Помогите рисунок нужен пж На плоскости проведены 3 луча AB AC AD чему может быть равен угол BAD если угол BAC=112 радиус угол CAD=75 радиус

Автор: Гость