Помогите рисунок нужен пж На плоскости проведены 3 луча AB AC AD чему может быть равен угол BAD если угол BAC=112 радиус угол CAD=75 радиус
Математика
Помогите рисунок нужен пж На плоскости проведены 3 луча AB AC AD чему может быть равен угол BAD если угол BAC=112 радиус угол CAD=75 радиус
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)угол BAC =112 градусов и угол CAD =75 градусов 2) 112 + 75 = 187
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