Помогите с 10 номером пожалуйста!

Химия
Помогите с 10 номером пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
C₂H₅--NH₂ + H₂O → C₂H₅-NH₃⁺OH⁻ C₂H₅--NH₂  + HNO₃ → C₂H₅-NH₃⁺NO ₃⁻
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