Помогите с 10 номером пожалуйста!
Химия
Помогите с 10 номером пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
C₂H₅--NH₂ + H₂O → C₂H₅-NH₃⁺OH⁻ C₂H₅--NH₂ + HNO₃ → C₂H₅-NH₃⁺NO ₃⁻
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Книжном шкафу было 645 книг из них 180 книг отдали в библиотеку опять книг отвезли на дачу в шкафу осталось 297 книг Сколько книг отвезли на дачу
Русский язык
Закончи фразиологизмы подходящим словом Голоден как ....... изворотлив как ........ ??ем как ........ Болтлив как ...... Как мокрая .......