Помогите с Алгеброй! 8 класс! НОМЕР 1! И ещё одну задачу: Остаток от деления числа A на 3 равен 2, а от деления на 7 равен 3. Чему равен остаток от деления числа А на 21?

Алгебра
Помогите с Алгеброй! 8 класс! НОМЕР 1! И ещё одну задачу: Остаток от деления числа A на 3 равен 2, а от деления на 7 равен 3. Чему равен остаток от деления числа А на 21?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А: 3 = x ( ост. 2)         или         а=3х+2     a:7=y ( ост. 3)            или         а=7у +3 а=а 3х+2=7у+3 или 3х=7у+1 подбираем натуральные числа х и у, удовлетворяющие равенству: х=12     у=5 значит а=3·12+2=38      или     а=7·5+3=38 38:21=1(ост. 17)
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