Помогите с Алгеброй! 8 класс! НОМЕР 1! И ещё одну задачу: Остаток от деления числа A на 3 равен 2, а от деления на 7 равен 3. Чему равен остаток от деления числа А на 21?

Алгебра

Помогите с Алгеброй! 8 класс! НОМЕР 1! И ещё одну задачу: Остаток от деления числа A на 3 равен 2, а от деления на 7 равен 3. Чему равен остаток от деления числа А на 21?

Автор: Гость