Помогите с алгеброй, что-нибудь плииз!!! 1. Найдите производную функции f(x)=(3x+2)^3*(2x-1)^4 2. Вычислите производную функции f(x)=x^2-x-6 в точках пересечения графика этой функции с осями координат 3. Решите неравенство ...

Алгебра

Помогите с алгеброй, что-нибудь плииз!!! 1. Найдите производную функции f(x)=(3x+2)^3*(2x-1)^4 2. Вычислите производную функции f(x)=x^2-x-6 в точках пересечения графика этой функции с осями координат 3. Решите неравенство (cos2x+3tgпи/8)'gt;=2cosx

Автор: Гость