Помогите с алгеброй, что-нибудь плииз!!! 1. Найдите производную функции f(x)=(3x+2)^3*(2x-1)^4 2. Вычислите производную функции f(x)=x^2-x-6 в точках пересечения графика этой функции с осями координат 3. Решите неравенство ...
Алгебра
Помогите с алгеброй, что-нибудь плииз!!! 1. Найдите производную функции f(x)=(3x+2)^3*(2x-1)^4 2. Вычислите производную функции f(x)=x^2-x-6 в точках пересечения графика этой функции с осями координат 3. Решите неравенство (cos2x+3tgпи/8)'gt;=2cosx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1. Найдите производную функции f(x)=(3x+2)^3*(2x-1)^4 f`(x) = [(3x + 2) ³]` * (2x - 1) ⁴ + [(2x - 1)⁴]` * (3x + 2)³ = = 3*(3x + 2)² * 3 * (2x - 1)⁴ + 4*(2x - 1)³ * 2 * (3x + 2)³ = 6 * (3x + 2)² * (2x - 1)⁴ + 8 * (2x - 1)³ * (3x + 2)³ = [2*(3x + 2) ² * (2x - 1)³] * [3*(2x - 1) + 4*(3x + 2)] = = [2*(3x + 2)² * (2x - 1)³] * (18x + 5)
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