Помогите с алгеброй. Тема:"Уравнение касательной к графику"1. Найдите угловой коэффициент касательной, проведенной к графику функции y=f(x) в точке с абсциссой x = a, если f(x)=2(корень)x+5, a=4 2.Найдите абсци...

Помогите с алгеброй. Тема:"Уравнение касательной к графику"1. Найдите угловой коэффициент касательной, проведенной к графику функции y=f(x) в точке с абсциссой x = a, если f(x)=2(корень)x+5, a=4 2.Найдите абсциссы точек графика функции y=0,5x^2-x^3+1, в которой угловой коэффициент касательной равен 0. 3.Найдите угол между касательной, проведенной к графику функций y=sin2x-0,5 в точке с абсциссой, равной ПИ/3, и положительным лучом оси абсцисс.