Помогите с англ.яз немного плохо, 4) Если надо переведите текст. но надо просто из текста на вопросы ответить.

Английский язык

Помогите с англ.яз немного плохо, 4) Если надо переведите текст. но надо просто из текста на вопросы ответить.

Автор: Гость