Помогите с англ.яз немного плохо, 4) Если надо переведите текст. но надо просто из текста на вопросы ответить.

Английский язык
Помогите с англ.яз немного плохо, 4) Если надо переведите текст. но надо просто из текста на вопросы ответить.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. They watched a funny film. 2. The film finished at 10 o'clock. 3. They cooked pizza. 4. After supper they listened to CDs.
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