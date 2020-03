ПОМОГИТЕ С АНГЛИЙСКИМ 1. Раскройте скобки. I wish I (to have) a season ticket to the museum in winter. I love sunny weather. I wish it (to be) warm all the year round. I wish I (not to do) my homework every day. I wish I (...

Гость: Гость:

Задание 1 : 1. I wish I had a season ticket to the museum in winter. 2. I love sunny weather. I wish it was warm all the year round. 3. I wish I didn`t do my homework every day. 4. I wish I knew Spanish. 5. I wish you read more. 6. I wish I was a child again. 7. I wish I had a car now. 8. I wish he didn`t paint the door. задание 2 : 1. I wish I had holidays now. 2. I wish it was summer now. 3. I wish you to be interested in this subject. 4. I wish to be free now. 5. I wish to come there in time. ( или я бы сказала так - I`m sorry it`s late to go there. но если вам надо с I wish, то берите первый вариант ) 6. I wish I could go to the party. ( или It`s a pity I can`t go to the party. ) 7. I wish I was at the beach now. ( или It`s a pity I`m not at the beach now. ) 8. I wish her to make less mistakes in her speech. ( или It`s a pity that she makes so many mistakes in her speech. ) упражнение 3 : 1. Хотелось бы знать, как решить эту проблему. 2. Хотелось бы, чтоб тебе не надо было приходить так скоро. 3. Если б я мог говорить на итальянском! 4. Хотелось бы выбрать другую профессию, когда мне будет 20 лет. 5. Если б я учился лучше в школе! 6. Хотелось бы, чтоб не было дождя. 7. Если б это было возможно! 8. Хотелось бы, чтоб ты не тратил деньги напрасно.