Помогите с английским))) знаю, легко, времени нет совсем

Английский язык
Помогите с английским))) знаю, легко, времени нет совсем
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