ПОМОГИТЕ С АНГЛИЙСКИМ; Слово "ножницы" пишутся с is или are

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ПОМОГИТЕ С АНГЛИЙСКИМ; Слово "ножницы" пишутся с is или are
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Is Хппхпхпхпхпхпхпхпхммхмхмхих
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