Помогите с документом Если естественные науки, имея предметом изучения человека, анализируют его свойства как биологического и нередко биосоциального организма, то личность как социальное качество человека является предметом и...

Обществознание

Помогите с документом Если естественные науки, имея предметом изучения человека, анализируют его свойства как биологического и нередко биосоциального организма, то личность как социальное качество человека является предметом исследования социальных наук: философии, социологии и психологии. Философия имеет дело с коренными мировоззренческими предпосылками изучения личности и человека, с решением таких фундаментальных (методологических) проблем, как определение места человека в системе мироздания, его сущности, т. е. ведущих свойств, остающихся неизменными в многообразных связях и отношениях его с внешним миром... Социология исследует личность со стороны ее... свойств в качестве определенного социального типа, основные черты которого есть продукт принадлежности к определенному месту в социальной структуре и детерминированы этим положением. Для социолога личность есть интеграция социально заданных функций, ролей, вывернутый вовнутрь «социум». ...В отличие от социологии общая психология исследует в личности прежде всего и главным образом ее субъективное начало, ее внутреннюю природу, обусловленную, конечно, социальными условиями, которые сами по себе предметом изучения здесь не являются. Напротив, психолога интересует выявление опосредующей роли внутренних психических свойств и процессов в восприятии воздействий внешней социальной среды, изучение регулятивных функций в поведении личности именно этих внутренних ее свойств и качеств: характера, темперамента, задатков и способностей, мотивации... Предмет социальной психологии — исследование... типологии социального субъекта как индивида, изучение исторически и социально конкретно обусловленных типов социальной деятельности, взятых на уровне внутренней психической структуры: мотивации, ценностных ориентаций, социальных установок и других... образований. Вопросы и задания: 1) Укажите, что является предметом при изучении человека в естественных науках. 2) Чем различается изучение человека в естественных и социальных науках? 3) Что изучают в личности философия? психология? социальная психология? 4) Чем вы можете объяснить межпредметный интерес к проблемам личности

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