Помогите с домашним заданием!!! Составьте текст My favourite animal is fox. I think fox is very special because ...... . It is ...... than ....... . I like ....................... .

My favourite animal is fox.Fox is a wild animal. Fox lives in the forest. I think fox is very special because it has a long bushy tail and red fur. It is very clever and beautiful. It knows how to run fast. The fox has a good sense of smell. It is cleverer than other animals... Fox catch birds and rabbits in the forest. I saw a fox at the zoo last summer. I really like the fox. - Лиса это дикое животное. Лиса живет в лесу. Я думаю, что она особенная потому что у неё есть длинный пушистый хвост и рыжий мех. Она очень хитрая и красивая. Она умеет быстро бегать. У лисы есть хорошее обоняние. Она умнее чем другие животные. Лиса ловит птиц и зайцев в лесу. Я видел лису в зоопарке прошлым летом. Мне очень нравится лиса.