Помогите с домашним заданием Запиши выражения и найди их значения: 1) Сумму чисел 8057 и 5903 уменьши на 4825 2) Разность чисел 25.002 и 8782 увеличь на 10.008 3) К разности чисел 12.987 и a прибавь число 7892;a=2987

Математика

Помогите с домашним заданием Запиши выражения и найди их значения: 1) Сумму чисел 8057 и 5903 уменьши на 4825 2) Разность чисел 25.002 и 8782 увеличь на 10.008 3) К разности чисел 12.987 и a прибавь число 7892;a=2987

Автор: Гость