Помогите с домашним заданием Запиши выражения и найди их значения: 1) Сумму чисел 8057 и 5903 уменьши на 4825 2) Разность чисел 25.002 и 8782 увеличь на 10.008 3) К разности чисел 12.987 и a прибавь число 7892;a=2987
Математика
Помогите с домашним заданием Запиши выражения и найди их значения: 1) Сумму чисел 8057 и 5903 уменьши на 4825 2) Разность чисел 25.002 и 8782 увеличь на 10.008 3) К разности чисел 12.987 и a прибавь число 7892;a=2987
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) (8507 + 5903) - 4825= 9585 2)(25002 - 8782) + 10008 = 26228 3)(12987 - а) + 7892, при а = 2987 если а = 2987, то (12987 - 2987) + 7892 = 17892
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