Помогите с физикой 1. Какое количество теплоты необходимо чтобы расплавить 2.5 килограмма меди при температуре плавления. 2. Какое количество теплоты выделяется во время кристаллизации 200 г алюминия и охлаждении до 20 °C 3...

Физика

Помогите с физикой 1. Какое количество теплоты необходимо чтобы расплавить 2.5 килограмма меди при температуре плавления. 2. Какое количество теплоты выделяется во время кристаллизации 200 г алюминия и охлаждении до 20 °C 3. В сосуде с водой масса которого 2 кг при температуре 0° плавает 0.5 кг льда сколько теплоты надо потратить чтобы довести воду до 100 °C

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