Помогите с физикой 1. Какое количество теплоты необходимо чтобы расплавить 2.5 килограмма меди при температуре плавления. 2. Какое количество теплоты выделяется во время кристаллизации 200 г алюминия и охлаждении до 20 °C 3...
Физика
Помогите с физикой 1. Какое количество теплоты необходимо чтобы расплавить 2.5 килограмма меди при температуре плавления. 2. Какое количество теплоты выделяется во время кристаллизации 200 г алюминия и охлаждении до 20 °C 3. В сосуде с водой масса которого 2 кг при температуре 0° плавает 0.5 кг льда сколько теплоты надо потратить чтобы довести воду до 100 °C
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Q=лямбда*m=2100дж/кг*2.5кг=5250Дж 2. Q=лямбда*m+c*m*(tпл-t₂)=3900Дж/кг*0,2кг+920дж/кг*градус цельсия*0,2кг*(660-20градус цельсия)=118540Дж≈119кДж
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