Помогите с физикой...

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Средняя скорость это Vc=S/T все время движения Т=8 с пройденный путь найдем из графика, как площадь фигуры ограниченной графиком и осями координат. Это 2 треугольника S1=4*10/2=20 м S2=4*4/2=8 м S=28 м Vc=28/8=3.5 м/с