ПОМОГИТЕ С ФИЗИКОЙ!! ПОЖАЛУЙСТА. температура нагревателя идеального теплового двигателя равна 127 градусов цельсия , а температура холодильника равна 7 градусов цельсия. Каким станет КПД этого двигателя если: 1) н...

ПОМОГИТЕ С ФИЗИКОЙ!! ПОЖАЛУЙСТА. температура нагревателя идеального теплового двигателя равна 127 градусов цельсия , а температура холодильника равна 7 градусов цельсия. Каким станет КПД этого двигателя если: 1) на 20 градусов понизить температуру холодильника. 2) на 20 градусов повысить температуру нагревателя??