Помогите с геометрией, пожалуйста!!! 1)Дан треугольник АВС с основанием АС. Средняя линия треугольника, параллельная основанию, равна 8 см. Найдите длину основания. 2) АВС D-прямоуголник. АС-18 см, АВ-17 см. Опреде...

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Помогите с геометрией, пожалуйста!!! 1)Дан треугольник АВС с основанием АС. Средняя линия треугольника, параллельная основанию, равна 8 см. Найдите длину основания. 2) АВС D-прямоуголник. АС-18 см, АВ-17 см. Определите периметр треугольника СОD. ( О-точка пересечения диагоналей.)

Автор: Гость