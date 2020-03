Помогите с глаголом Tu Be

Гость: Гость:

Правильно "to be" :) глагол "to be" переводится "быть" to be делится на 3 формы! первая форма am используется с местоимением " I " I am beautiful (я красивый ) вторая форма are используется с местоимениями "you, we,they" You are beautiful (ты красивый ) третья форма is используется с местоимениями "he,she,it" he is beautiful (он красивый )