Помогите с химией! 9 класс 1) Окраска фенолфталеина в растворе, полученном при взаимодействии оксида бария с водой Варианты ответа: А) Бесцветная Б) Малиновая В) Фиолетовая 2) С разбавленной серной кислотой не...
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Помогите с химией! 9 класс 1) Окраска фенолфталеина в растворе, полученном при взаимодействии оксида бария с водой Варианты ответа: А) Бесцветная Б) Малиновая В) Фиолетовая 2) С разбавленной серной кислотой не взаимодействует: Варианты ответа: А) Магний Б) Никель В) Платина 3) Формула оксида, реагирующего с водой: Варианты ответа: А) MnO2 Б) SiO2 В) CO2 Нужно не просто выбрать варианты ответов, а еще маленькое объяснение , почему выбрали именно этот пункт (типо это не реагирует, потому что есть како-то элемент, это металл а другие немалы и т д ) ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
1)малиновая окраска, потому что среда основная
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