Помогите с кинематикой, хотя бы с кратким объяснением. Вертикально вверх с Земли со скоростью 4 м/с выброшен шарик. В этот же момент навстречу ему из состояния покоя с высоты 2 м начал свободно падать второй шарик. Через скол...
Физика
Помогите с кинематикой, хотя бы с кратким объяснением. Вертикально вверх с Земли со скоростью 4 м/с выброшен шарик. В этот же момент навстречу ему из состояния покоя с высоты 2 м начал свободно падать второй шарик. Через сколько секунд шары столкнуться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для первого шарика y1=V0*t-g*t^2/2 Для второго: y2=h0-g*t^2/2 y1=y2 t=h/V=2/4=0,5 c
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