Помогите с кинематикой, хотя бы с кратким объяснением. Вертикально вверх с Земли со скоростью 4 м/с выброшен шарик. В этот же момент навстречу ему из состояния покоя с высоты 2 м начал свободно падать второй шарик. Через скол...

Физика

Помогите с кинематикой, хотя бы с кратким объяснением. Вертикально вверх с Земли со скоростью 4 м/с выброшен шарик. В этот же момент навстречу ему из состояния покоя с высоты 2 м начал свободно падать второй шарик. Через сколько секунд шары столкнуться.

Автор: Гость