Помогите с математикой тот кто решит дам 5 баллов

Математика
Помогите с математикой тот кто решит дам 5 баллов
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Ответ(ы):
Гость:
...20,4*2,5=51 км...
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