Помогите с мини сочинением как человек попал в беду и смог с ней справится 40 баллов

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Помогите с мини сочинением как человек попал в беду и смог с ней справится 40 баллов
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Автор: Гость
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Гость:
Если человек попал в беду нужно звать или звонить родителем.
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