Помогите с мини сочинением как человек попал в беду и смог с ней справится 40 баллов
Разное
Помогите с мини сочинением как человек попал в беду и смог с ней справится 40 баллов
Ответ(ы):
Гость:
Если человек попал в беду нужно звать или звонить родителем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Подскажите пожалуйста Из 10 курортов надо выбрать 5 курортов каждому по 1 1. Лена захотела познакомится с российскими субтропиками 3. Вася мечтал п...
Разное
Решите тест 7 класс Загадано число из промежутка от 1 до 128 Какое количество информации необходимо для угадывания числа из этого депозита Известно...
Разное
Спишите,вставляя в предложения подходящие по смыслу глаголы.Подчеркните слова автора. 1.Шевелите лапками! - .... утка, поварачиваясь к утятам. 2.ка...
Разное
Число электронов во внешнем электронном слое атома, ядро которого содержит 8 протонов, равно 1) 8 2) 2 3) 6 4) 4
Разное
РЕБЯТА! помогите срочно! Русский язык 5 класс! помогите с разбором словосочетаний- Духовное богатство,родной речью, овладению языками ! П О Ж А Л У...