Помогите с окр.миром.пожалуйста!!!Когда в этом году зацвели:мать-и-мачеха,одуванчик,ландыш,черемуха,вишня,яблоня,тополь,береза и ольха???

Не все из вышеперечисленных растений ЦВЕЛИ уже в этом году. Мать-и-мачеха - расцветает ранней весной (март), одуванчик - май-июнь, ландыш - апрель-май, черемуха - апрель-май, вишня - апрель-май, яблоня - май-июнь, тополь - июнь, береза - апрель-май, ольха - март-апрель А цвели они уже или нет, можете определить самостоятельно, наблюдая за переменами в природе с приходом весны в Ваш регион )