Помогите с описанием Алисы, пожалуйста. Надо описать её внешность и характер. Можете написать хоть на русском, пожалуйста? :с

Английский язык

Помогите с описанием Алисы, пожалуйста. Надо описать её внешность и характер. Можете написать хоть на русском, пожалуйста? :с

Автор: Гость