Помогите с описанием Алисы, пожалуйста. Надо описать её внешность и характер. Можете написать хоть на русском, пожалуйста? :с
Английский язык
Помогите с описанием Алисы, пожалуйста. Надо описать её внешность и характер. Можете написать хоть на русском, пожалуйста? :с
Ответ(ы):
Гость:
Alisa is very curios,brave and kind girl. She has fair hair and blue eyes. She like a chatting. больше в голову о ей ниче не идет
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