Помогите с ответом, пожалуйста. раб. тетрадь №3 по русскому языку 3 класс, Н.В.Неча??ва. Задание 30: Что называют эти слова? Именительный Родительный Дательный Винительный Творительный Предложный Напиши к каждому слов...

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Помогите с ответом, пожалуйста. раб. тетрадь №3 по русскому языку 3 класс, Н.В.Неча??ва. Задание 30: Что называют эти слова? Именительный Родительный Дательный Винительный Творительный Предложный Напиши к каждому слову однокоренные слова
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Падежы                                                                                                            именительный -имя родительный-родители дательный-дать винитильный-винить творительный-творить и предложный-предлагать
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