Помогите с первым упражнением, нужно с помощью уравненияия найти колличество и массу Сульфида алюминия. Пожалуйста с решением. Желательно напишите в тетради и скинте фотку. Пожалуйста

Химия

Помогите с первым упражнением, нужно с помощью уравненияия найти колличество и массу Сульфида алюминия. Пожалуйста с решением. Желательно напишите в тетради и скинте фотку. Пожалуйста

Автор: Гость