Помогите с первым упражнением, нужно с помощью уравненияия найти колличество и массу Сульфида алюминия. Пожалуйста с решением. Желательно напишите в тетради и скинте фотку. Пожалуйста
Химия
Помогите с первым упражнением, нужно с помощью уравненияия найти колличество и массу Сульфида алюминия. Пожалуйста с решением. Желательно напишите в тетради и скинте фотку. Пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю ваще какое-то х...ое число получается ,а знаешь может ты просто подойдёшь к училке и скажешь мол не понял объясните пожайлуста.
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