Помогите! (с подробным решением) 1) Последовательность задана условиями : С1=8, Сn+1=Cn+2. Найти С6. 2) Выписано несколько членов арифметической прогрессии : ...12; х; 6; 3; ... Найдите член прогрессии обозначенной буквой х. ...
Алгебра
Помогите! (с подробным решением) 1) Последовательность задана условиями : С1=8, Сn+1=Cn+2. Найти С6. 2) Выписано несколько членов арифметической прогрессии : ...12; х; 6; 3; ... Найдите член прогрессии обозначенной буквой х. (знаю, что х=9, но нужно решение)
Ответ(ы):
Гость:
2.Смотри, тебе нужно из одного известного элемента вычесть другой. Например, 6-3=3, D=-3. Получается из 12 надо вычесть 3, получается 9
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