Помогите с решением, не знаем как во второй дроби вместо "n" подставить число. Умножать или прибавлять 5n где n =2; 11; 84 Заранее спасибо

Математика
Помогите с решением, не знаем как во второй дроби вместо "n" подставить число. Умножать или прибавлять 5n где n =2; 11; 84 Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не степень сверху, а домножение. и ставится оно через \  (\5, \1)
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