Помогите с решением, не знаем как во второй дроби вместо "n" подставить число. Умножать или прибавлять 5n где n =2; 11; 84 Заранее спасибо

Математика

Помогите с решением, не знаем как во второй дроби вместо "n" подставить число. Умножать или прибавлять 5n где n =2; 11; 84 Заранее спасибо

Автор: Гость