Помогите с решением (с объяснением) Пожалуйста) 1)16-х=2х+1 2)-4х-8=0 3)12х-11=-11(х+1) 4)1-х=6-2х
Алгебра
Помогите с решением (с объяснением) Пожалуйста) 1)16-х=2х+1 2)-4х-8=0 3)12х-11=-11(х+1) 4)1-х=6-2х
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)16-х=2х+1 -3х=-15 х=5 2)-4х-8=0 -4х=8 -х=2 х=-2 3)12х-11=-11(х+1) 12х-11=-11х-11 23х=0 х=0 4)1-х=6-2х х=5
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