Помогите с решением (с объяснением) Пожалуйста) 1)16-х=2х+1 2)-4х-8=0 3)12х-11=-11(х+1) 4)1-х=6-2х

Алгебра

Помогите с решением (с объяснением) Пожалуйста) 1)16-х=2х+1 2)-4х-8=0 3)12х-11=-11(х+1) 4)1-х=6-2х

Автор: Гость