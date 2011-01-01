помогите с решением!!Сколькими способами можно поставить на шахматную доску двух королей так, чтобы никакие два не стояли под боем?

Будем расставлять сначала первого, потом смотреть куда можно поставить второго. Может быть 3 случая постановки первого короля: 1)в углу 2) "у бортика" 3) "центральная часть" 1) Есть 4 угла. У каждом из них он будет бить 4 клетки => другому останется 64-4=60 вариантов. Итого в 1 п. 4*60=240 вариантов 2) "Бортовых" клеток - 4 * (8-2)=24 .Там король бьет 6 клеток => второму остается 64-6=58 вариантов Итого в п. 2 58*24=1392 Вариантов 3) "Центральных" (по сути всех остальных) клеток 6*6=36 штук Тогда второму короля остается 64-36=28 вариантов. Итого в п.3 28*36=1008 вариантов Тогда всего вариантов : 240+1392+1008=2640