помогите с русским: улыбнемсЯ?!авторы предложений не учли важного правила употребления деепричастных оборотов и... вот что получилось: Раздевшись, мальчик с собакой подошли к дереву. подходя к месту встречи вдруг раскрылся чемодан. мы ждали хорошей погоды, и утром , отправившись в лес, выглянула солнце.

Разъевшись, мальчик подошел к дереву вместе со своей собакой. Чемодан раскрылся в тот момент, когда мы подходили к месту встречи. Мы ждали хорошей погоды, и утром, когда мы отправились в лес, выглянуло солнце.