Помогите с сказкой "волшебное кольцо" Вопрос такой. Черты каких народных сказок ??ы можете отметить в сказке "ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО"

Литература
Помогите с сказкой "волшебное кольцо" Вопрос такой. Черты каких народных сказок ??ы можете отметить в сказке "ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простодущее и доброту людей в частности ивана и его матери.умение животных разговаривать и помогать людям.коварство царей.
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