Помогите с сказкой "волшебное кольцо" Вопрос такой. Черты каких народных сказок ??ы можете отметить в сказке "ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО"
Литература
Помогите с сказкой "волшебное кольцо" Вопрос такой. Черты каких народных сказок ??ы можете отметить в сказке "ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Простодущее и доброту людей в частности ивана и его матери.умение животных разговаривать и помогать людям.коварство царей.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Из двух городов навстречу друг другу идут два поезда: один со скоростью 55 км/ч, а другой со скоростью 65 км/ч. Какое расстояние будет между поезда...
Математика
Математика