Помогите с сочинением на тему как вы понимаете значение слова красота?(15.3) Нужен пример из жизни или из рассказа.

Красота — эстетическая (неутилитарная) категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетания аспектов объекта, при котором последний вызывает в наблюдателе эстетическое наслаждение. Красота является важнейшей категорией культуры. В своём эстетическом восприятии понятие красоты близко к понятию прекрасного, с той лишь разницей, что последнее является высшей (абсолютной) степенью красоты. Вместе с тем, красота является более общим и многогранным понятием, во многом эклектичным. Противоположностью красоты является безобразное. Вы задумывались когда-нибудь, что если бы вот эту некрасивую, вульгарно накрашенную блондинку, которая отталкивающе действует на весь вагон метро, потому что громко говорит, смеется, потому что от нее исходит неприятная волна запахов, грубых низменных флюидов и прочей негативной ментальной информации, взять и умыть… Научить вести себя прилично, переодеть, перепрограммировать ее сознание, то перед нами расцветет удивительной красоты цветок.