Помогите с сочинением. Сочинение об описании внешности человека. по плану. 1)Вс??упление.Почему я хочу описать этого человека? (3-4 предл.) 2)Основная часть. Описание(портрет,поступки,отношение других людей) 3)Заключение. ...

Русский язык
Помогите с сочинением. Сочинение об описании внешности человека. по плану. 1)Вс??упление.Почему я хочу описать этого человека? (3-4 предл.) 2)Основная часть. Описание(портрет,поступки,отношение других людей) 3)Заключение. Моё отношение. 7 класс.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Я хочу описать этого человека потому что он мне дорог(например).Эьо моя мама. 2) Чтобы про нее не говорили она всегда для меня останется красивой , и вечно молодой. и т.д.
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