Помогите с тестом по русскому!!!

Русский язык
Помогите с тестом по русскому!!!
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Гость:
Г. 4 Конь, мужик, староста, чукча
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