Помогите с тестом пожалуйста!) 1) Защиту организма животного от инфекции обеспечивает система: а. Выделительная б. Нервная в. Кровеносная г. Дыхательная 2) В рефлекторную дугу не входят: а. Рецепторы б. Нейроны в. О...

Биология

Помогите с тестом пожалуйста!) 1) Защиту организма животного от инфекции обеспечивает система: а. Выделительная б. Нервная в. Кровеносная г. Дыхательная 2) В рефлекторную дугу не входят: а. Рецепторы б. Нейроны в. Органы г. Кровеносные сосуды 3) Лучевая симметрия характерна для: а. Червей б. Иглокожих в. Насекомых г. Хордовых Заранее большое спасибо)

Автор: Гость