Помогите с тестом пожалуйста!) 1) Защиту организма животного от инфекции обеспечивает система: а. Выделительная б. Нервная в. Кровеносная г. Дыхательная 2) В рефлекторную дугу не входят: а. Рецепторы б. Нейроны в. О...

Биология
Помогите с тестом пожалуйста!) 1) Защиту организма животного от инфекции обеспечивает система: а. Выделительная б. Нервная в. Кровеносная г. Дыхательная 2) В рефлекторную дугу не входят: а. Рецепторы б. Нейроны в. Органы г. Кровеносные сосуды 3) Лучевая симметрия характерна для: а. Червей б. Иглокожих в. Насекомых г. Хордовых Заранее большое спасибо)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. в. Кровеносная 2. г. Кровеносные сосуды 3. б. Иглокожих
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