Помогите с тестом Предварительный просмотр: Тест 1. Насильственное «открытие Японии» произошло в: а) 1853 г. б) 1854 г. в) 1855 г. г) 1856 г. 2. По образцу какой страны в Японии была создана первая Конституция? а) Англ...

История

Помогите с тестом Предварительный просмотр: Тест 1. Насильственное «открытие Японии» произошло в: а) 1853 г. б) 1854 г. в) 1855 г. г) 1856 г. 2. По образцу какой страны в Японии была создана первая Конституция? а) Англии б) Франции в) Пруссии г) США 3. Конституция в Японии была принята в: а) 1880 г. б) 1885 г. в) 1889 г. г) 1890 г. 4. Кто по Конституции обладал в Японии неограниченной властью и правами: а) император б) парламент в) президент г) народ 5. Восстание тайпинов в Китае началось в: а) 1850 г. б) 1851 г. в) 1852 г. г) 1853 г. 6. Восстанием тайпинов руководил: а) Кан Ювэй б) Хун Сюцюань в) Гуансюй г) Пу И 7. Королева Англии Виктория была провозглашена императрицей Индии в: а) 1875 г. б) 1876 г. в) 1877 г. г) 1878 г. 8. «Великое восстание» в Индии было в: А) 1856 г. б) 1857 г. в) 1858 г. г) 1859 г. 9. После «Великого восстания» главой управление в Индии осуществляли: а) Вице-король б) Ост-Индская компания в) британские и индийские чиновники г) верно а) и в) 10. В каком году была основана первая политическая организация Индийский Национальный Конгресс: а) 1884 г. б) 1885 г. в) 1886 г. г) 1887 г. 11. Какие две африканские страны к концу XIX в. не являлись колониями европейских держав, сохранив свою независимость; а) Либерия и Эфиопия б) Ангола и Мозамбик в) Алжир и Ливия г) Марокко и Египет 12. К какому году завершился территориальный раздел Африки: а) к 1900 г. б) к 1901 г. в) к 1902 г. г) к 1903 г. По теме: методические разработки, презентации и конспекты

Автор: Гость