Помогите с упр 75.Подсказка:Можешь использовать некоторые из слов:чай, чаек,печень??,пирог,налиыал(а),угощал(а),угощенье,варенье,пили,говорили.
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Помогите с упр 75.Подсказка:Можешь использовать некоторые из слов:чай, чаек,печень??,пирог,налиыал(а),угощал(а),угощенье,варенье,пили,говорили.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В гости ко мне крокодил приходил, Вместе с собой он пирог приносил.
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